وائل الإبراشي: تأخر القطارات أصاب المواطنين بالسكر وحول حياتهم لجحيم (فيديو)
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:18 ص
كـسـاب أحـمـد
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على شكوى الكثير من المواطنين من تأخر القطارات، قائلًا: "هذا المشهد قاتل ويحدث يوميًا، ولا يمكن السكون عليه"،.
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن سائقي القطارات يفعلون جهاز التحكم التلقائي لمنع حدوث أي حوادث في القطارات، وهذا يؤد إلى تأخر القطارات، معقبًا: "هو إصابة الناس بالشلل والسكر والضغط، وتحطم مصائرهم مش حوادث، هي الحوادث مش بس قاطرين بيدخلوا في بعض".
ولفت إلى أن مناقشته هذه القضية لا يقصد بها استهداف أي وزير بقدر ما هي تعبيرا عن معاناة المواطنين، خاصة ان تأخر القطارات أدى لتحويل حياة المواطنين لجحيم.
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قال الدكتور محمد الباز، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إنه لايمكن لاحد أن يزايد على جهود المهندس كامل الوزير وعمله المستمر ليل ونهار لتطوير منظومة النقل، ولكن هذا الأمر لن يمنعنا من مناقشة المشكلات التي تحدث في المنظومة.
وأشار الباز، ان هناك مشكلة واضحة ورئيسية ظهرت خلال الفترة الماضية وهي تأخير رحلات القطارات ومواعيدها بشكل مستمر.
ولفت الباز، إلى أن هذه القصة تعود لحادثة قطار النجيلي بالإسكندرية، حيث ثبت في تحقيقات هذا الحادث أن سائق القطار عطل جهاز ال atc وهو الجهاز المتحكم في السرعات وفقا لمناطق الأشغال المحددة منعا لوقوع حوادث.
وتابع الباز، أنه بعد هذا الحادث حذر النائب العام من خروج أي قاطرة بها عطل بجهاز التحكم الألي atc، لأنه يوفر أعلى درجات الامان ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون.
ولفت الباز إلى أن وزارة النقل أصبحت توجه تحدي أساسي، وهو إما ان تفرض على السائق تشغيل جاهز الـ atc، والذي يقوم بإبطاء السرعة تلقائيا، أو أن يتم غلقه ومن المحتمل وقوع حوادث.
واستكمل أنه تم تعديل اللائحة بحيث تسمح للسائق بفتح جهاز التشغيل التلقائي، في مناطق الأعمال، وعدم تشغيلها في الرحلات العادية،وذلك وفقا لخبرة السائق.
وتابع ان السائقين اعترضوا على هذه القضية، وهو ما دفع وزير النقل الفريق كامل الوزير للاجتماع بالسائقين للسماع لوجهة نظرهم، حيث استشهدوا بواقعة النيجيي بعدما تم حبس السائق 9 سنوات لعدم تشغيل جهاز ال atc، وعليه قررت الوزارة التكفل بالتقاضي لتخفيف العقوبة على السائق، مع استمرار مرتب السائق للعائلة.
وواصل الباز أن الفريق كامل الوزير أصدر كتاب دوري، بعدم تشديد العقوبات على العاملين والسائقين بالهيئة كنوع من التهدئة للعاملين بالهيئة.
ولفت الباز أن المشكلة الرئيسية أن المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تحل هذه الازمة في تأخير القطارات، وتنهي جدل ال atc، لم تنفذ حتى الآن، موضحا أنه حتى الآن لم ينفذ مشروع تطوير إشارات خط الإسكندرية وكان من المحدد لها ان ينتهي في 2019، ومشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها الدقهلية الزقازيق بورسعيد، مشروع تطوير خط بني سويف أسيوط.
وتابع ان سبب تأخر تنفيذ هذه المشروعات هو أمر يجيب عنه الفريق كامل الوزير، موضحا أن وزارة النقل لم تنفذ المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تحل المشكلة، وهذا الخطأ يتحمله الفريق كامل الوزير، ويجب ان يصلحه.