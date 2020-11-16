عمرو أديب: "اللي ابنه عيان ميروحش المدرسة.. ده شر" (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد مدرسة في العالم ليس بها حالات مصابة بالكورونا، عدا مدارس الصين لسبب ما لا يوجد حالات إصابة في الصين. 

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الدولة المصرية مش بطرمخ، لو ظهرت حالات بتقول وبيقفلوا الفصل"، مطالبا أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم وهم مصابون بأي أعراض نزلة برد حفاظا عليهم وعلى غيرهم.

وتابع: "اللي بيعمل كده شرير، اللي ابنه عيان يخليه فالبيت، ودي مش سنة حضور"، لافتا إلى أننا في عام استثنائي. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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