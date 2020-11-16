نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:17 ص
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كشفت الفنانة نجلاء بدر عن معاناتها من التنمر خلال فترة الطفولة حين كانت في عمر الـ8 سنوات، بسبب جرح بسيط في يدها.
وعرضت في تصريح خاص لبرنامج The Insider بالعربي أثر الجرح الظاهر في يدها الى الآن.
وأكدت أنها أصيبت بكسر مضاعف في ذراعها أثناء لعب الجمباز، فكان زملاؤها في المدرسة يطلقون عليها لقب (أم عملية)، فكانت تشعر بالحرج والحزن.
وأشارت أيضا إلى أنها في تلك المرحلة الزمنية ظلت تعاني من تورم واحمرار يدها بعد إزالة الجبيرة، فكان البعض يتخوف منها وينظر إلى يدها باشمئزاز، لافتة إلى أنها بسبب هذا التنمر عانت وظنت أنها لن تعود لطبيعتها مجددا.