إنجي علاء تخوض مارثون رمضان 2021 بمسلسل كوفيد-25 ليوسف الشريف
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:58 م
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تستعد المؤلفة إنجي علاء لخوض السباق الرمضاني بسيناريو مسلسل كوفيد-٢٥ بطولة يوسف الشريف
تعاقدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء على مسلسل كوفيد ٢٥ مع شركة سينرجي والمسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١ وقد انتهت من كتابة عشر حلقات من العمل وجاري كتابة باقي حلقات العمل.
الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وآخر رواية ليها هي رواية الأشقر مروان.