بلجيكا تقهر إنجلترا بهدفين في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اشتعلت ​المنافسة على صدارة المجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا والدنمارك، فيما تلاشت آمال منتخب إنجلترا في التأهل للأدوار النهائية للبطولة.

وفاز منتخب بلجيكا 2 - صفر على ضيفه منتخب إنجلترا اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، فيما تغلب منتخب الدنمارك 2 - 1 على ضيفه منتخب أيسلندا.


وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة ترتيب المجموعة، المؤهل لنهائيات البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الدنمارك، في حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند سبع نقاط في المركز الثالث، وظل المنتخب الأيسلندي، الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني للمسابقة منذ الجولة الماضية، في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي.

في العاصمة البلجيكية بروكسل، افتتح يوري تيليمانس التسجيل لبلجيكا مبكرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف درييس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليفشل المنتخب الإنجليزي في إدراك التعادل أو حتى تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وفي كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، واصل المنتخب الدنماركي صحوته عقب تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة، إثر فوزه 2 - 1 على ضيفه منتخب أيسلندا.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف عن طريق كريستيان إيركسن في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فيدار أورن كيارتانسون لمصلحة أيسلندا في الدقيقة 85.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز إيركسن الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر ركلة جزاء.

وستكون مواجهة المنتخب البلجيكي مع ضيفه منتخب الدنمارك في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء القادم حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، الذي سيصعد لنهائيات النسخة الثانية من البطولة القارية.

ويكفي منتخب بلجيكا التعادل لبلوغ الأدوار النهائية، في حين يتعين على منتخب الدنمارك الفوز بأي نتيجة، إذا أراد الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

أخبار تهمك

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

08:24 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»