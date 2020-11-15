هيرفي رينار يستبعد خمسة نجوم من معسكر المنتخب السعودي

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، استبعاد خمسة لاعبين من معسكر الفريق المقام حاليا في الرياض.





وكان من بين اللاعبين المستبعدين كل من سالم الدوسري لإصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وحارس المرمى عبدالله العويشير بعد تعرضه خلال التدريبات لكسر في الأنف، ولاعب خط الدفاع ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الأيسر.





كما استبعد، قائد المنتخب سلمان الفرج، وذلك لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، وكذلك استبعد لاعب خط الوسط عبدالمجيد الصليهم لظروفه العائلية.





ويواصل المنتخب السعودي (الاخصر) تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض تزامنا مع أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا )في شهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



