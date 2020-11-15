هيرفي رينار يستبعد خمسة نجوم من معسكر المنتخب السعودي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي  لكرة القدم، استبعاد خمسة لاعبين من معسكر الفريق المقام حاليا في الرياض.

وكان من بين اللاعبين المستبعدين كل من سالم الدوسري لإصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وحارس المرمى عبدالله العويشير بعد تعرضه خلال التدريبات لكسر في الأنف، ولاعب خط الدفاع ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الأيسر.

كما استبعد، قائد المنتخب سلمان الفرج، وذلك لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، وكذلك استبعد لاعب خط الوسط عبدالمجيد الصليهم لظروفه العائلية.

ويواصل المنتخب السعودي (الاخصر) تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض تزامنا مع أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا )في شهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وشهدت الحصة التدريبية مساء اليوم ، متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي هنأ لاعبي الأخضر، قبل انطلاق المران، على المستوى الذي أظهروه خلال المباراة الودية أمس السبت أمام منتخب جامايكا والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة ، مشيدًا بالروح العالية التي ظهر بها جميع اللاعبين.

أخبار تهمك

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 5 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

08:24 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»