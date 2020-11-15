نجم الأهلي السابق: عبدالله السعيد ليس له دور مع منتخب مصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى وأداء عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، خلال اللقاءات الماضية وأخرها أمام توجو أمس  السبت في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عبدالله السعيد من وجهة نظري أصبح بلا دور مع منتخب مصر في الوقت الجاري وخاصة في لقاء أمس".

وأوضح: "مشوفتش أي دور أو أي دور فعال لعبدالله السعيد سواء هجوميًا أو دفاعيًا طوال مباراة منتخب مصر وتوجو".

وأتم: "أعتقد أن البدري يجب أن يغير وجهة نظره في عبدالله السعيد ويوفر البدائل أمثال محمد مجدي أفشة أو البحث عن حلول أخرى".

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