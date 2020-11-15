موقف الكاف من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:55 م
محمد الدمتناوي
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علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الحضور الجماهيري قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المرتقب بين الأهلي والزمالك.
وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، أن المباراة حتى الآن بدون جماهير، حتى لو كان المسؤولون في مصر لديهم استعداد لحضور الجماهير، فلابد من الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي أولًا.
كما تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل حضور الجماهير، والكاف يدرس الأمر في الوقت الحالي.
وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في حين فاز الزمالك على الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.