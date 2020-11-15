موقف الكاف من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الحضور الجماهيري قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المرتقب بين الأهلي والزمالك.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، أن المباراة حتى الآن بدون جماهير، حتى لو كان المسؤولون في مصر لديهم استعداد لحضور الجماهير، فلابد من الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي أولًا.

كما تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل حضور الجماهير، والكاف يدرس الأمر في الوقت الحالي.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في حين فاز الزمالك على الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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