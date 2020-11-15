5 بدلاء لنجم مانشستر سيتي في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني يرغبون في التعاقد مع قلب دفاع جديد ليكون خيار رابع في صفوف الفريق.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب المطلوب أن يكون مدافع يمتلك خبرات جيدة وفي الوقت نفسه يقبل بفكرة الجلوس على دكة الإحتياط.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك خمسة بدلاء أمام برشلونة، وهم : شكودران موستافي نجم آرسنال وفيدريكو فازيو نجم روما وأنطونيو روديجير نجم تشيلسي وجيرمان بازيلا نجم فيورنتينا وجويل ماتيب نجم ليفربول.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع الشاب إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي يعتبر الهدف الأساسي لتدعيم دفاع البارسا ولكن سيتم تأجيل الصفقة إلى الصيف المقبل.