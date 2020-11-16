شعبة الخضار تحذر من أسعار البطاطس العام المقبل(فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات، إنه لا يوجد ارتفاع في أسعار الخضروات إلا في محصول الطماطم فقط هي المرتفعة، لافتَا إلى أن سعر طن البطاطس في سوق الجملة بـ2000 جنيه للطن، ويصل لـ1500 جنيه، مضيفًا أن الشعبة حذرت من ارتفاع أسعار البطاطس، وطالبت بالتصنيع الغذائي. 

وتابع "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لتوفير قاعدة بيانات كاملة حول الإستهلاك والتصدير والانتاج، واستبدال الأسواق العشوائية بأخرى مرتبة منظمة، واعداد زراعة تعاقدية حتى لا يتضرر المزارع 

ولفت إلى ان وزارة الزراعة تقوم بدورات زراعية، ولكن هناك حاجة للمزيد من الإرشاد الزراعية، لافتَا إلى أن أسعار البطاطس سترتفع العام المقبل بسبب وجود إغراق كبير من البطاطس هذه العالم، معقبًا: "المزارع لما بيخسر من منتج، مش بيزرعه العام المقبل، وهذا يؤدي إلى ارتفاع ثمنه بصورة كبيرة" 

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