حبس المتهم بقتل شاب دافع عن جارته في الخصوص
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:26 ص
محمد ضوه
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أمرت نيابة الخصوص بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لقتله شاب بلوح خشبي، بسبب دفاعه عن جارته عقب معاكسة المتهم لها، بمنطقة الأميرية بالخصوص، ما أدى إلى مقتل المجني عليه.
كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، بمقتل "أ.ج" 31 عامًا، إثر إصابته بكسر في الجمجمة على إثر مشاجرة مع "م. أ" عاطل، 19 عاما.
وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة دفاع المجني عليه عن جارته لقيام المتهم بمعاكستها، فضربه على إثر ذلك بلوح خشبي أدى إلى شق رأسه نصفين وتوفي عقب وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على المتهم وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.