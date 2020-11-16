حبس المتهم بقتل شاب دافع عن جارته في الخصوص

أمرت نيابة الخصوص بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لقتله شاب بلوح خشبي، بسبب دفاعه عن جارته عقب معاكسة المتهم لها، بمنطقة الأميرية بالخصوص، ما أدى إلى مقتل المجني عليه.





كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، بمقتل "أ.ج" 31 عامًا، إثر إصابته بكسر في الجمجمة على إثر مشاجرة مع "م. أ" عاطل، 19 عاما.



