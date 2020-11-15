تامر فرج يكشف لـ "الفجر الفني" عن تفاصيل الجزء الثاني من "الآنسة فرح"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
حوار مصطفي فكيه_تصوير مصطفي الديب
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أعرب الفنان تامر فرج، عن سعادته بمشاركته في الجزء الأول والثاني من مسلسل "الأنسية فرح" الذي تم عرضه عبر منصة شاهد vip".


وقال "فرج" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بإن شخصية القبطان "ماجد الألفي" الرجل صاحب العلاقات النسائية المتعددة في مسلسل "الآنسة فرح"، تتطور بين موسم وآخر.

وأضاف بأن علاقة "ماجد بـ دلال" تزداد تعقيدًا في الحلقات الجديدة، وما يزال الرجل يتمتع بخفة الظل، هذا إلى جانب العديد من التطورات والأحداث.

وأشاد "تامر" على الصداقة التي نجح في بنائها مع الممثلين وفريق العمل مثل رانيا يوسف، محمد كيلاني، وأحمد مجدي، قائلاَ:" كنت بشعر اني والد أسماء الحقيقي وليس في التمثيل فحسب".

في سياق متصل، عيرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على شاهد VIPبداية من اليوم الأحد، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

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