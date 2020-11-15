تركيا تفوز على روسيا بثلاثية بدوري أمم أوروبا

حقق منتخب تركيا فوز صعب ومثير على حساب ضيفه منتخب روسيا اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة بنتيجة 3-2 في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.









ارتفع رصيد منتخب تركيا، الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مواجهاته مع منتخب روسيا، إلى ست نقاط، لكنه ظل باقيا في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق أربع نقاط أمام منتخب صربيا، متذيل الترتيب، الذي يلاقي مضيفه منتخب المجر، صاحب المركز الثاني برصيد سبع نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.





في المقابل، تجمد رصيد منتخب روسيا عند ثماني نقاط في الصدارة (مؤقتا)، وربما يفقد تواجده على قمة المجموعة، حال فوز المنتخب المجري على نظيره الصربي في لقائهما اليوم.





جاءت المبادرة من جانب المنتخب الروسي، الذي تقدم بهدف حمل توقيع دينيس تشيريشيف في الدقيقة 11، قبل أن يحصل زميله أندري سيميونوف على بطاقة حمراء في الدقيقة 24.





سرعان ما استغل المنتخب التركي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز كينان كرامان هدف التعادل في الدقيقة 26، ثم أضاف جنجيز أوندير الهدف الثاني لتركيا في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأتراك 2 / 1.





في الشوط الثاني، واصل المنتخب التركي تفوقه، بعدما أحرز سينك توسون الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يشعل المنتخب الروسي اللقاء من جديد، عقب تسجيل لاعبه دالير كوزاييف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 57.





وشهدت الدقائق المتبقية إثارة بالغة في ظل محاولات روسيا خطف هدف التعادل، ورغبة تركيا في الحفاظ على التقدم، ليتحقق للأتراك ما أرادوا وينالوا النقاط الثلاث.



