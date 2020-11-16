"الزراعة" عن أزمة الطماطم: "الكيلو عندنا بـ5 جنيه" (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف العام على الزراعة المحمية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع سعر الطماطم سببه وجود فجوة ما بين العروة الخريفي والشتوي، مشيرًا الى أن هذه الفجوة ليست كبيرة وارتفاع الثمن سبب الحلقات الوسيطة، معقبًا: "سعر الكيلو لدينا في الوزارة 5 جنيهات".

وتابع الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مصر لم يكن لديها أزمة في الخضار، خاصة مع توفر الصوب الزراعية خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "بمجرد إنتاج المحميات الزراعية ستنخفض الأسعار بصورة كبيرة".

ولفت إلى أن البطاطس متوفرة بصورة كبيرة للغاية، وسعر الكيلو 4 جنيهات، وتصل في بعض الأحيان لـ3.5 جنيهات، معقبً:" الـ15 يوم أزمة الطماطم مش هيجوعوا الشعب، وإنتاج الصوب الزراعة الفترة اللي جاية هيغرق السوق".

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الفجر الطماطم الزراعة

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