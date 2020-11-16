"الزراعة" عن أزمة الطماطم: "الكيلو عندنا بـ5 جنيه" (فيديو)

قال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف العام على الزراعة المحمية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع سعر الطماطم سببه وجود فجوة ما بين العروة الخريفي والشتوي، مشيرًا الى أن هذه الفجوة ليست كبيرة وارتفاع الثمن سبب الحلقات الوسيطة، معقبًا: "سعر الكيلو لدينا في الوزارة 5 جنيهات".





وتابع الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مصر لم يكن لديها أزمة في الخضار، خاصة مع توفر الصوب الزراعية خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "بمجرد إنتاج المحميات الزراعية ستنخفض الأسعار بصورة كبيرة".



