هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر
دخل مسؤولو الزمالك
بقوة في مفاوضات مع أسامة جلال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي، والمنتخب الأولمبي،
لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة داخل مصر.
مفاوضات الزمالك
لضم أسامة جلال
وكان الأهلي قد
انسحب من صفقة أسامة جلال بعد التعاقد مع المدافع الدولي بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي
المغربي.
من جانبه أكد
أسامة جلال مسؤولو الأبيض أنه لا يمانع في اللعب للزمالك، خلال الفترة المقبلة
من الموسم الكروي الجديد.
وفي سياق آخر
يعقد الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على
كرة القدم بالنادي الأبيض، مع مسؤولي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، لإنهاء صفقة
نبيل عماد دونجا لاعب وسط السماوي.
الجدير بالذكر
أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، قد وقع مسبقا لصالح الزمالك لمدة أربعة مواسم
ونصف، حيث أبدى الاعب رغبته في إرتداء القميص الأبيض.