هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل مسؤولو الزمالك بقوة في مفاوضات مع أسامة جلال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي، والمنتخب الأولمبي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة داخل مصر.

 

مفاوضات الزمالك لضم أسامة جلال

 

وكان الأهلي قد انسحب من صفقة أسامة جلال بعد التعاقد مع المدافع الدولي بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي المغربي.

 

من جانبه أكد أسامة جلال مسؤولو الأبيض أنه لا يمانع في اللعب للزمالك، خلال الفترة المقبلة من الموسم الكروي الجديد.

 

وفي سياق آخر يعقد الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأبيض، مع مسؤولي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، لإنهاء صفقة نبيل عماد دونجا لاعب وسط السماوي.

 

الجدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، قد وقع مسبقا لصالح الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث أبدى الاعب رغبته في إرتداء القميص الأبيض.

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