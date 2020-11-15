"ريسايكل" يمتد ١٥ ليلة للنجاح الجماهيري

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قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض " ريسايكل " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ل١٥ ليلة عرض، ليعرض على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات أيام الأحد والأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام السابعة مساء، وذلك نظرا للنجاح الجماهيري والنقدي الكبير الذي حققه العرض منذ افتتاحه أكتوبر الماضي.





يقول الفنان شادي سرور مدير الفرقة أن العرض نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها الفنانين محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، والتي توقفت أثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.



"ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الإسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

