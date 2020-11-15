عبلة كامل: أنا سليمة ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تلقيها اتصالًا وصفته بأنه أجمل الاتصالات التي تلقتها مؤخرًا، من الفنانة القديرة عبلة كامل.

قالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": عندي حكاية ورسالة، يوم الأربعاء اللي فات جالي تلفون، يمكن من أجمل التلفونات اللي جاتلي مؤخرًا..ألو لميس أنا عبلة، أنا عبلة كامل، وعاوزة أحكيلكم عن مشاعري، تقريبًا قمت نطيت، عرفت صوتها في ثانية ودي أول مره تكلمني فيها، أنا ليا أصدقاء كتير من الوسط لكن دي أول مره الأستاذه عبلة تكلمني فيها".

أردفت: يوم الثلاثاء كنت بتكلم عن عبلة وبعتلها رسالة من هنا قلتلها أنا بحبك وقلت إنه من القسوة جدًا نشر خبر عن مرضها وإنها حتي لو كانت مريضة فهي اختارت الصمت ولازم نحترم صمتها، بعدين تم تكذيب الخبر لاحقًا من أسرتها وزوجها السابق وابنتها زينب، وواضح أن رسالتي وصلتها".

حول محتوى المكالمة، قالت الحديدي: "طيب قالتلي ايه؟.. فيه حاجات هاقدر أحكيها وحاجات مش هقدر أحكيها بناء عن طلبها، لكن اللي أقدر أقوله من مكالمة تقريبًا ٤٥ دقيقة إنها قالتلي بالنص: أنا سليمة وصحتي كويسة، مش تعبانة خالص وأنا بقول بالنص لأَنِّي بصراحة كنت حريصة على كلامها بدقة، وهي صوتها فعلًا كان كويس".

قالت الحديدي إنها طلبت من الفنانة القديرة الخروج للجمهور وطمأنتهم عليها، مضيفة: قلت طيب يا عبلة إطلعي طمني الناس إطلعي إتكلمي، ليه قافلة علي نفسك؟ وردت قائلة، أنا بحب أمثل بس، قالت أهم جملة: أنا مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس، وفضلت شوية أحاول أفهم الجملة، بس الجملة واضحة هي ممثلة على الشاشة لكن في الحقيقه هي إنسانة وام عادية جدًا، مش عاوزه تبذل مجهود تاني علشان تظهر أو تتكلم أو تتصور وده مجهود، الأضواء مجهود، وده تفسيري أنا مش كلامها.

كما سألتها الحديدي في معرض المكالمة عن حقيقة اعتزالها، وردت الفنانة: "لا طبعًا، أنا بحب التمثيل جدًا، ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله، بالعكس أنا شوفت مسلسلات رمضان اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميلة جدًا ومتنوعة، لكن مفيهاش دور يناسبني، وأنا مستنية دور حلو".

وجهت الحديدي رسالة للمنتجين والكتاب، قائلة: "دي رسالة لكل المنتجين والكتاب، عبلة كامل منتظرة دور حلو".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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