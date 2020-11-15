مباريات هامة في المجموعة "التانية" بدورى الشباب بالسويس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تنطلق في الثانية عشر من ظهر الاثنين مواجهات الجولة الاولي بالمجموعة التانية بدورى مراكز الشباب بمحافظة السويس بمباراتين، ففي المباراة الاولي يواجه مركز شباب سليم الحى نظيرة مركز شباب كبريت المفارق، على ملعب شباب السلام، ويرغب كل فريق حصد الثلاث نقاط، وفعلى ملعب شباب المدينة يلعب مركز شباب الجبلايات نظيرة مركز شباب السلام وصيف البطولة الموسم الماضي، ويسعى كل فريق تحقيق الفوز بالمباراة للحصول على الثلاث نقاط.

وكان افتتح اليوم الاحد البطولة المجموعة " الاولى" واسفرت النتائج عن فوز مركز شباب المثلث على مركز شباب الحريه بنتيجة 2/8، و قرية عامر يحقق المفاجاه ويهزم المنافس الدائم مركز شباب المدينة بنتيجة 1/2، كما خسر شباب الشلوفه من الرائد بنتيجة 1/5.


وشهدت مباراة المثلث و الحريه تألق اللاعب احمد شعبان الذى احرز نصف دسته اهداف باللقاء ليحتل قائمة هداف المجموعة.

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