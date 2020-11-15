يوسف الحسيني: "بعض نواب 2014 لما خسروا في 2020 إتقمصوا ودبدبوا برجليهم"

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قال الاعلامي يوسف الحسيني المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر أن هناك كثير من الملاحظات في جولة إنتخابات النواب 2020 حيث أن كثير من النواب الذي كانوا ضمن مقاعد برلمان 2014 بعد خسارتهم في الانتخابات الاخيرة لبرلمان 2020 أيًا كان الحزب لجأوا إلى الادعاء لفكرة الاتهامات حول الخروقات الانتخابية وإنها السبب خلف خسارتهم.



وقال "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "الي بيضايقني أن بعض النواب كانوا حلوين وطعمين في برلمان 2014، ولما فشلوا في الانتخابات الاخيرة إتقمصوا ودبدبوا برجليهم، وطلعوا بفيديوهات يتحدثوا فيها عن خروقات أدت للخسارة "



وعن الاتهامات الموجهة لحزب مستقبل وطن بحصد المقاعد عبر المال السياسي قال: "إنت كنت جوه والناس قلتلك شكرًا لحد كده، فيه كوادر مش بنقول أفضل منك"

