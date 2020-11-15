عمرو أديب يكشف مفاجأة غير سارة عن الكورونا



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المسئولين عن لقاح فايزر صرحوا أن فترة المناعة التي يوفرها اللقاح تصل إلى 3 شهور، وبعد هذه الفترة تحصل على اللقاح مرة أخرى، مضيفا أن العالم لن يتحول إلى الوضع الطبيعي قبل شتاء 2021.



ولفت إلى أن هناك من 5 إلى 10 لقاحات ضد فيروس كورونا ستظهر حتى شهر يناير المقبل، منوها بأنه تبين أن هناك أعراض تصيب المصاب حتى بعد شفائه، ويمكن أن يصاب الشخص بها مرتين، وقد تكون المرة الثانية أشد من المرة الأولى، معلقا: "وارد يجيلك تاني لو جتلك أولاني".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بعض التحديات تواجه لقاح فايزر، ومنها أنه يتردد أن من يحجز لقاح فايزر هم الدول الغنية، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى درجة حرارة معينة لنقله.