بيلاروسيا تهزم ليتوانيا وتتصدر مجموعتها بدوري أمم أوروبا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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عزز المنتخب البيلاروسي صدارته للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب الليتواني 2 / صفر اليوم الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من البطولة، والتي شهدت فوز منتخب ألبانيا على نظيره منتخب كازاخستان 3/ 1.

 

وسجل هدفي المنتخب البيلاروسي إيفجيني يابلونسكي وماكس إييونج في الدقيقتين الخامسة و20.

 

ورفع المنتخب البيلاروسي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الليتواني عند خمس نقاط في المركز الثالث.

 

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب ألبانيا على ضيفه منتخب كازاخستان 3 / 1.

 

وسجل أهداف المنتخب الألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقة 16 وأدريان إسمالي في الدقيقة 23 وراي ماناي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف منتخب كازاخستان أيبول أبيكول في الدقيقة 25.

 

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب كازاخستان عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

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