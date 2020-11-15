تعرف على تشكيل بيراميدز في الموسم المقبل
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:00 م
أمل الحلفاوي
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أبرم مسؤلو نادي بيراميدز عدة صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الجديد.
ويسعى بيراميدز لحصد بطولة الكونفدرالية في النسخة الجديدة، بعدما حل وصيفًا في مسابقة هذا العام، بعد خسارته أمام نهضة بركان المغربي في النهائي.
كما يأمل مسؤلو بيراميدز في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الموسم المقبل من خلال الصفقات المميزة التي تخدم الفريق.
وتعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي، وأحمد فتحي، ورمضان صبحي، ومحمود وادي، ومؤخرًا أحمد الشيخ في صفقة تبادلية مقابل انتقال محمد فاروق للنادي الأهلي.
وجاءت تشكيلة بيراميدز بالصفقات الجديدة كالتالي:
في حراسة المرمى.. شريف إكرامي
في خط الدفاع.. أحمد فتحي ، على جبر ، أحمد أيمن منصور ، محمد حمدي
في وسط الملعب الدفاعي.. نبيل عماد دونجا، ايريك تراوري ، عبدالله السعيد
وسط الملعب الهجومي.. رمضان صبحي، أحمد الشيخ
في الهجوم.. محمود وادي