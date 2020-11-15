تعرف على تشكيل بيراميدز في الموسم المقبل

أبرم مسؤلو نادي بيراميدز عدة صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الجديد.









ويسعى بيراميدز لحصد بطولة الكونفدرالية في النسخة الجديدة، بعدما حل وصيفًا في مسابقة هذا العام، بعد خسارته أمام نهضة بركان المغربي في النهائي.









كما يأمل مسؤلو بيراميدز في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الموسم المقبل من خلال الصفقات المميزة التي تخدم الفريق.









وتعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي، وأحمد فتحي، ورمضان صبحي، ومحمود وادي، ومؤخرًا أحمد الشيخ في صفقة تبادلية مقابل انتقال محمد فاروق للنادي الأهلي.





وجاءت تشكيلة بيراميدز بالصفقات الجديدة كالتالي:





في حراسة المرمى.. شريف إكرامي





في خط الدفاع.. أحمد فتحي ، على جبر ، أحمد أيمن منصور ، محمد حمدي





في وسط الملعب الدفاعي.. نبيل عماد دونجا، ايريك تراوري ، عبدالله السعيد





وسط الملعب الهجومي.. رمضان صبحي، أحمد الشيخ





في الهجوم.. محمود وادي

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