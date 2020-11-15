رسمياً .. الشافعي عبد المجيد مديرا فنيا لميت خاقان بالقسم الثالث

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قرر مجلس إدارة نادي ميت خاقان، تعيين الشافعي عبد المجيد، مدرب جمهورية شبين الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.



وجاء القرار عقب ساعات من إستقالة محمد الديب المدير الفني لميت خاقان، والذي كان قد تولى المهمة مؤخراً .



ومن المنتظر حسم الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة، لإستمكال فترة الإعداد الحالية، قبل إنطلاق المباريات الرسمية.



وتعادل ميت خاقان اليوم مع ميت خلف بدون أهداف، في مباراة ودية قادها محمد الديب قبل رحيله عن قيادة الفريق.