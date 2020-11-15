رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر للسداد الإلكتروني|غدا نهاية المهلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر للسداد الإلكتروني|غدا نهاية المهلة

تنبيه هام إلى جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات، لابد من دخول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 ومعرفة خطوات السداد من البيت أو من أي مكان آخر يتبع الشركة حتى لا يتعرض العملاء الكرام لقطع خدمة الهاتف والإنترنت المنزلي أيضا، ثم دفع غرامة، وذلك لأن مهلة السداد تنتهي غدا الأحد الموافق 15 نت نوفمبر الجاري، حيث أن مدتها شهر من تاريخ صدور الفاتورة، وهذه الفاتورة كانت قد صدرت في منصف شهر أكتوبر الماضي، لذلك تناشد الشركة كل من لم يقم بالسداد الدخول لموقعها الإلكتروني billing.te.eg للاستعلام ثم تسديد قيمة فاتورة استهلاكه.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020

كما أوضحنا، أصبح ممكنا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكافة أنواعه .

وذلك من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الخدمة عبر موقعها من البيت .

كما أنه لابد من الإشارة لأهمية ذلك في ظل التوجيهات الحكومية بقضاء المصالح من المنزل قدر المستطاع لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا.

ويمكن الاستفسار باستخدام رقم التليفون بكتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته، مُرفقًا معه كود المحافظة ثم نقوم بالضغط على اظهر الفواتير، وبطبيعة الحال ستظهر آخر فاتورة تم رفعها على الموقع.

كما يمكن اللجوء للحساب المُسجل بموقع المصرية للاتصالات للاستعلام .

و تكون الفواتير مسجلة على الموقع الرسمي للشركة ومن خلال الموقع ستعرف طريقة التسديد أيضا.

الشركة المصرية للاتصالات
فيما يتعلق بخدمات ي الشركة المصرية للاتصالات المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، فمنها خدمات الاستعلام .

كما يمكن الاستعلام عن عدة فواتير سابقة والاستفسار عن العروض وكذل السداد الإلكتروني.

كذلك يمكن للمواطن الاستعلام عن ما إذا كان تم سداد الفواتير أو لا عبر موقع المصرية للاتصالات.

ثم في حالة تعرض العميل لقطع الحرارة عن التليفون الأرضي وفصل الإنترنت، يب.مكنه الشكوى عبر الموقع لمعرفة السبب. 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر للسداد الإلكتروني|غدا نهاية المهلة

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