محمد عبد الرحمن يكشف لـ"الفجر الفني" عن التحضيرات التي قام بها لتجسيده شخصية الكفيف في "الخطة العايمة"





كشف الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" عن التحضيرات التي قام بها حول فيلم "الخطة العايمة".وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال محمد عبد الرحمن : "كان لدي جاري كفيف منذ سنوات وكنت دائمًا أقوم بتوصيله إلى المسجد وأركز مع تفاصيله ولزماته وبعد ذلك شاهدت فيديوهات لأشخاص فقدوا البصر، وبدأت في أخذ تفاصيلهم وتطبيقها علي حتى يصدقني الناس" .وفي نهاية حديثه قال: "قام عادل إمام و محمود عبد العزيز بتجسيد شخصية الكفيف، لذا كنت خائفًا من المقارنة، ولكن لو الخوف وقفنا في شغلنا يبقى مش هنعمل حاجة، لو جيت أعمل مدرس هقول لا، لأن في ناس كتير كبيرة جسدت الشخصية، فلازم أغامر وأشوف موهبتي اللي ربنا مدهالي ، وأعمل الدور بطريقتي " .فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.تدورأحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.