موسكو تسجل 72 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 75 أمس السبت.

 

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 72 حالة، مقابل 71 في إحصائية الأربعاء، و70 في بيانات الخميس، و69 الجمعة، و75 السبت.

 

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7859 شخصا، بعد أن كانت 7787 في الإحصائية السابقة.

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 510214 إصابة مؤكدة، بينها 367613 حالة شفاء.

 

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأحد 6271 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

 

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 22572 إصابة و352 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

 

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق عن إمكانية بدء التلقيح الجماعي ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر.

 

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

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