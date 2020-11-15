عماد الدين حسين: أحد مرشحي مجلس النواب أنفق 25 مليون جنيه.. ويجب المساءلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الملاحظات على انتخابات مجلس النواب في الجولتين الأولى والثانية كانت شبه واحدة، مشيرًا إلى وجود كثيرة لم تكن مؤثرة في العملية الانتخابية.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر بيانا عقب نهاية الجولة من الانتخابات تحدث فيه عن بعض الشكاوى المتعلقة بانتهاك قواعد الدعاية والدخول برموز انتخابية، ومحاولة الدخول إلى اللجان وكسر الصمت الانتخابي.

وتابع، أن الملاحظة الرئيسة في هذا الصدد حدوث تطور إيجابي داخل اللجان، ولم يعد هناك مشكلة كما كان يحدث في الماضي مثل البطاقة الدوارة وهذا إنجاز يحسب للنظام الانتخابي، مستطردًا: "لكن المشكلة بره اللجان والطريق إلى اللجنة، ولم يعد متاحا للجميع بنفس النزاهة، وبدلًا مما كنا نشكو من تدخل الدولة الإداري في الانتخابات الماضية وخصوصا ما قبل 2011 أصبحت المشكلة في الطريق إلى اللجان، وأنا أقصد المال السياسي".

وأشار، إلى أن المال السياسي ليس قاصرًا على مستقبل وطن بل كانت منتشرة في الغالبية، وهناك دائرة في الجيزة كان المرشحون من انتماءات مختلفة وجميعهم طالتهم اتهامات استخدام المال السياسي معقبًا: "بدأ يبقى في مباراة بين غالبية المرشحين في الانفاق الكبير جدًا في الانتخابات، وليس لدينا آلية واضحة بالنسبة إلى مراقبة الإنفاق".

وأردف، أن الانتخابات البرلمانية شهدت منافسات كثيرة جدًا، وعدد من المرشحين الآخرين غير المنتمين إلى مستقبل وطن أنفقوا أموالًا كثيرًا، لافتًا إلى أنه تساءل في مقال سابق لهم عن مصادر تمويلهم متابعًا: "قيل إن أحدهم أنفق 25 مليون جنيه، وبالتالي يجب أن يكون هذا الامر موضع مسائلة".

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