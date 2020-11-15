وزيرة التضامن: الحضانات لن تغلق بسبب كورونا إلا في هذه الحالة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ضد الغلق التام للحضانات بسبب فيروس كورونا، إلا حال أن الأوضاع ساءت بشكل كبير وارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأطفال باتوا أكثر وعيا بمبادئ النظافة العامة تجنبا لانتشار عدوى كورونا.

ولفتت إلى أنه تم تقليل نسبة استيعاب الأطفال في الحضانات بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم غلق 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسب الإصابة في الأطفال بفيروس كورونا بسيطة جدا.

وأكدت أنه يتم التنسيق مع المجتمع المدني وتحيا مصر لأكبر مفاجأة يوم الخميس المقبل، وهي أكبر قافلة «شتاء آمن» تتضمن أغذية ووسائل "تغطية" ومواد إنتاج للأسر المحتاجة، مؤكدة أن التكلفة تتخطى مئات الملايين.

أخبار تهمك

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً .. الشافعي عبد المجيد مديرا فنيا لميت خاقان بالقسم الثالث

منذ نصف ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 م

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»