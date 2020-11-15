محلل سياسي: النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية ستحسم في القضاء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الكاتب مايكل مورجان، المحلل السياسي، إنه حتى الآن لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية سوف تحسم في القضاء.

وأضاف "مورجان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه لأول مرة تخرج في الولايات المتحدة مسيرات مؤيدة ومناصرة للرئيس دونالد ترامب.

وأشار إلى أن ترامب نجح في أن يخلق لنفسه علامة تجارية قوية، ولكنه في الوقت نفسه خلق لنفسه أعداء كُثر حتى داخل الحزب الجمهوري.

وتابع "ترامب كان يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنها شركة كبيرة دون أن يأخذ في حسبانه أي اعتبارات سياسية في تصريحاته وهذا ما كان يسبب مشاكل كبيرة للولايات بسببه".


وفي تصريحات سابقة قال محمد العالم، صحفي متخصص في الشأن الأمريكي، إن تغريدات ترامب متناقضة جدا عبر "تويتر"، وأنه سوف يطعن في فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف محمد العالم، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن كل ما يقوله ترامب من اتهامات لم يتم إثبات صحتها حتى الآن، وهي مجرد اتهامات، لافتًا إلى أن إقرار ترامب من عدمه لا أصل له ولا سند قانوني لما يردده حول نتيجة الانتخابات.

وأشار إلى أن الديمقراطية لا تنتظر اعتراف ترامب، منوها بأن ترامب يحضر نفسه لانتخابات 2024 من الآن.

وأوضح أن المؤتمر الأخير للرئيس ترامب بالحديث عن فيروس كورونا لم يتطرق فيه بالحديث عن الرئيس جو بايدن، وسوف ننتظر نجاح جو بايدن وإقامة الاحتفالية الكبرى للرئيس المنتخب في 20 يناير المقبل.

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