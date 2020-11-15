الباز يكشف: لماذا يصر الرئيس السيسي على الإنجاز السريع؟ (فيديو)

الباز يكشف: لماذا يصر الرئيس السيسي على الإنجاز السريع؟ (فيديو)
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:47 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن هناك محاولات كثيرة لإفشال الدولة وتعطيلها بكل الطرق، ولذلك يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجاز السريع لأنه هو الحل الوحيد لجعل الدولة أكثر قوة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر ستستقر بشكل أكبر كلما تم توسيع دائرة المستفيدين لأقصى مدى، متابعا: "الكل لازم يشتغل ويكون حاله أفضل، في الوقت دة مش ممكن المواطن هيضر ببلده، لأنه هيكون مستفيد منها، وهيخاف تقع وهيحميها بكل الطرق".
وأكد "الباز"، أن خصوم هذه البلد لن يتركوها أبدا تهنأ بإنجازاتها، وسيكون هناك دائما محاولات لإسقاطها، ووعي المواطن وحبه لبلده هو الضمانة الوحيدة لاستقرار البلد وقوتها.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر ستستقر بشكل أكبر كلما تم توسيع دائرة المستفيدين لأقصى مدى، متابعا: "الكل لازم يشتغل ويكون حاله أفضل، في الوقت دة مش ممكن المواطن هيضر ببلده، لأنه هيكون مستفيد منها، وهيخاف تقع وهيحميها بكل الطرق".
وأكد "الباز"، أن خصوم هذه البلد لن يتركوها أبدا تهنأ بإنجازاتها، وسيكون هناك دائما محاولات لإسقاطها، ووعي المواطن وحبه لبلده هو الضمانة الوحيدة لاستقرار البلد وقوتها.