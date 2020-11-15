الباز يكشف: لماذا يصر الرئيس السيسي على الإنجاز السريع؟ (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن هناك محاولات كثيرة لإفشال الدولة وتعطيلها بكل الطرق، ولذلك يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجاز السريع لأنه هو الحل الوحيد لجعل الدولة أكثر قوة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر ستستقر بشكل أكبر كلما تم توسيع دائرة المستفيدين لأقصى مدى، متابعا: "الكل لازم يشتغل ويكون حاله أفضل، في الوقت دة مش ممكن المواطن هيضر ببلده، لأنه هيكون مستفيد منها، وهيخاف تقع وهيحميها بكل الطرق".

وأكد "الباز"، أن خصوم هذه البلد لن يتركوها أبدا تهنأ بإنجازاتها، وسيكون هناك دائما محاولات لإسقاطها، ووعي المواطن وحبه لبلده هو الضمانة الوحيدة لاستقرار البلد وقوتها.



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