ماذا يحدث في وزارة النقل؟.. الباز: مشروعات التطوير لم تنفذ.. وأخطاء القطارات يتحملها كامل الوزير (فيديو)



ولفت الباز، إلى أن هذه القصة تعود لحادثة قطار النجيلي بالإسكندرية، حيث ثبت في تحقيقات هذا الحادث أن سائق القطار عطل جهاز ال atc وهو الجهاز المتحكم في السرعات وفقا لمناطق الأشغال المحددة منعا لوقوع حوادث.



وتابع الباز، أنه بعد هذا الحادث حذر النائب العام من خروج أي قاطرة بها عطل بجهاز التحكم الألي atc، لأنه يوفر أعلى درجات الامان ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون.



ولفت الباز إلى أن وزارة النقل أصبحت توجه تحدي أساسي، وهو إما ان تفرض على السائق تشغيل جاهز الـ atc، والذي يقوم بإبطاء السرعة تلقائيا، أو أن يتم غلقه ومن المحتمل وقوع حوادث.



واستكمل أنه تم تعديل اللائحة بحيث تسمح للسائق بفتح جهاز التشغيل التلقائي، في مناطق الأعمال، وعدم تشغيلها في الرحلات العادية،وذلك وفقا لخبرة السائق.



وتابع ان السائقين اعترضوا على هذه القضية، وهو ما دفع وزير النقل الفريق كامل الوزير للاجتماع بالسائقين للسماع لوجهة نظرهم، حيث استشهدوا بواقعة النيجيي بعدما تم حبس السائق 9 سنوات لعدم تشغيل جهاز ال atc، وعليه قررت الوزارة التكفل بالتقاضي لتخفيف العقوبة على السائق، مع استمرار مرتب السائق للعائلة.



وواصل الباز أن الفريق كامل الوزير أصدر كتاب دوري، بعدم تشديد العقوبات على العاملين والسائقين بالهيئة كنوع من التهدئة للعاملين بالهيئة.



ولفت الباز أن المشكلة الرئيسية أن المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تحل هذه الازمة في تأخير القطارات، وتنهي جدل ال atc، لم تنفذ حتى الآن، موضحا أنه حتى الآن لم ينفذ مشروع تطوير إشارات خط الإسكندرية وكان من المحدد لها ان ينتهي في 2019، ومشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها الدقهلية الزقازيق بورسعيد، مشروع تطوير خط بني سويف أسيوط.



وتابع أن سبب تأخر تنفيذ هذه المشروعات هو أمر يجيب عنه الفريق كامل الوزير، موضحا أن وزارة النقل لم تنفذ المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تحل المشكلة، وهذا الخطأ يتحمله الفريق كامل الوزير، ويجب ان يصلحه.



قال الدكتور محمد الباز، إنه لايمكن لاحد أن يزايد على جهود المهندس كامل الوزير وعمله المستمر ليل ونهار لتطوير منظومة النقل، ولكن هذا الأمر لن يمنعنا من مناقشة المشكلات التي تحدث في المنظومة.وأشار الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، أن هناك مشكلة واضحة ورئيسية ظهرت خلال الفترة الماضية وهي تأخير رحلات القطارات ومواعيدها بشكل مستمر.