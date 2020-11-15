نادي Z يفسخ تعاقدة مع حسام زين الوافد من بلدية المحلة
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:43 م
مصطفى الجندي
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي Z بفسخ التعاقد مع اللاعب حسام زين الوافد الجديد من فريق بلدية المحلة.
وكان فريق زاد (إف سي مصر سابقا) قد ضم أكثر من لاعب خلال فترة القيد الحالية، منهم، كريم بدير، وحسن النني، واسلام عبد الغني واسلام الفار واسلام رمضان وأحمد حسين.
وكان فريق زاد (إف سي مصر سابقا) قد ضم أكثر من لاعب خلال فترة القيد الحالية، منهم، كريم بدير، وحسن النني، واسلام عبد الغني واسلام الفار واسلام رمضان وأحمد حسين.
ويستعد فريق زاد لخوض منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.