نادي Z يفسخ تعاقدة مع حسام زين الوافد من بلدية المحلة

ويستعد فريق زاد لخوض منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي Z بفسخ التعاقد مع اللاعب حسام زين الوافد الجديد من فريق بلدية المحلة.وكان فريق زاد (إف سي مصر سابقا) قد ضم أكثر من لاعب خلال فترة القيد الحالية، منهم، كريم بدير، وحسن النني، واسلام عبد الغني واسلام الفار واسلام رمضان وأحمد حسين.