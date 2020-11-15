وزارة الداخلية تنظم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
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نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، اليوم بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.
واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري" وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية ومنشورات تثقيفية ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.
كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.

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