وزير التعليم:سجلنا 300 إصابة بالكورونا بين طلاب مدارس مصر



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم فتح المدارس لعدة أيام لتقليل الكثافات، مؤكدا أن نسب الإصابة بفيروس كورونا بسيطة جدا، وهذا يعني أن الإجراءات الاحترازية في المدارس تطبق بدقة.



وأضاف أنه مسموح لأي طالب أن يحول إلى نظام المنازل حال شعوره بالقلق، لافتا إلى أنهم وفروا قنوات تعليمية لكل المراحل وبدون إنترنت، لافتا إلى أن قرار غلق المدارس ليس قرار وزارة التربية والتعليم، وإنما هو قرار الدولة، متمثلة في وزارة الصحة، نافيا ما تردد أن المدرسة التي بها 28 إصابة يتم غلقها.



وتابع أن غلق فصل "مش مصيبة"، ولكن هذا يعني أن المدرسة تتطبق الإجراءات الاحترازية، منوها بأن عدد الإصابات التي تم تسجيلها بين الطلاب على مستوى 60 ألف طالب بلغت 300 إصابة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التقييم العالمي لمصر في التعامل مع جائحة كورونا مرتفع جدا، موضحا أن الوزارة وظيفتها تقديم خدمة تعليمية ممتازة لمن يطلبها.