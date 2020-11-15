إصابة حازم إمام نجم الزمالك بفيروس كورونا

أكد مصدر بنادي الزمالك، إصابة حازم إمام، بفيروس كورونا، بعد التحاليل التي أجراها اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر، أن اللاعب حالته مستقرة حتي الأن، وسيخضع لمسحة كورونا جديدة غدا الإثنين.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.