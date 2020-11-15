السويركي: الإصلاحات الاقتصادية دفعت مصر لتحقيق نمو إيجابي خلال أزمة كورونا (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري - مصر، إنه قبل جائحة فيروس كورونا كانت هناك دول كثيرة خارجية ترى أن الدولة المصري دولة عالية المخاطر؛ وبالتالي الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه بعد الإصلاح الاقتصادي الوضع اختلف كثيرًا وأصبحت تلك الدول ترى أن الدولة المصرية من الدول الأنسب للاستثمار الأجنبي.

وأضاف "السويركي"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الإصلاحات الاقتصادية دفعت مصر لتحقيق نمو إيجابي خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الأجنبي قبل جائحة كورونا كان وصل إلى أرقام غير مسبوقة ولم يحدث في تاريخ الدولة المصرية والذي وصل إلى 45 مليار دولار.

وتابع: "لولا الإصلاحات الاقتصادية لحدث انهيارًا في الاقتصاد مثلما حدث في تركيا وانهيار حاد في العملة التركية هناك مع وجود نسب تضخم عالية، على عكس مصر فأن نسب التضخم كانت بسيطة والتي وصلت إلى 4.5% خاصة بعد تحرير سعر الصرف والتي كانت 30%؛ مما شجع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المصري.

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