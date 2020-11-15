صراع بين ويلز وفنلندا لبلوغ القسم الأول بدوري أمم أوروبا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
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يتصارع كل من منتخب ويلز وفنلندا على قمة المجموعة الرابعة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ليتم حسم المنتخب الصاعد منهما إلى القسم الأول في البطولة القارية إلى الجولة الأخيرة.

وتغلب منتخب ويلز 1 / صفر على ضيفه منتخب أيرلندا، في حين فاز منتخب فنلندا 2 / 1 على مضيفه منتخب بلغاريا اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة.

وحافظ منتخب ويلز على صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على منتخب فنلندا، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب أيرلندا عند نقطتين في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام المنتخب البلغاري (متذيل الترتيب).

في العاصمة الويلزية كارديف، ارتدى ديفيد بروكس ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدف منتخب ويلز الوحيد في الدقيقة 67، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب الأيرلندي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيف هيندريك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وفي صوفيا عاصمة بلغاريا، واصل المنتخب الفنلندي مطاردته لنظيره الويلزي، بفوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيفه المنتخب البلغاري.

وافتتح تيمو بوكي التسجيل لفنلندا مبكرا في الدقيقة السابعة، ثم أضاف زميله روبن لود الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاع المنتخب البلغاري فرصة تقليص الفارق بعدما أهدر لاعبه جالين إيفانوف ركلة جزاء في الدقيقة 61، غير أن زميله ديميتار إيلييف تمكن من تعويض إضاعة تلك الركلة، بعدما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وستكون مواجهة المنتخب الويلزي بضيفه منتخب فنلندا يوم الأربعاء القادم حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، الذي سيصعد للقسم الأول بالبطولة القارية في نسختها القادمة.

يكفي منتخب ويلز التعادل للحفاظ على الصدارة، في حين يتعين على منتخب فنلندا تحقيق الفوز.

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