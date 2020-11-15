مصرفي: البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب لأحد البنوك، إن البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية لعب دورًا مهمًا وكبيرًا في الإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري؛ بالإضافة إلى تقوية الجهاز المصرفي المصري، مما أثر على الاقتصاد المصري وسلامة المراكز المالية للبنوك بشكل إيجابي نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية والمبادرات وبعض القرارات التي قام بها البنك المركزي المصري.

وأضاف "السويركي"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه كان من نتائج القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري ثبات وتحسن التصنيف الائتماني المصري؛ خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا جعلت اقتصاديات كثيرة تم انخفاضها لعدد من الدول الكبيرة، في حين أن مصر حافظت على التصنيف الائتماني.

وتابع: "مصر تُعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حققت نموًا بمعدل إيجابي؛ رغم أن جميع الدول حققت معدل نمو سلبي وتراجع اقتصادي؛ مما أدى إلى تحسن سعر العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية؛ مما أدى إلى تحسن الجنيه المصري وتقويته على عكس أسواق كثيرة لديها مشكلة في سعر الصرف.

أخبار تهمك

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً .. الشافعي عبد المجيد مديرا فنيا لميت خاقان بالقسم الثالث

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يومين

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 م

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»