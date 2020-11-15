مصرفي: البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري (فيديو)

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قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب لأحد البنوك، إن البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية لعب دورًا مهمًا وكبيرًا في الإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري؛ بالإضافة إلى تقوية الجهاز المصرفي المصري، مما أثر على الاقتصاد المصري وسلامة المراكز المالية للبنوك بشكل إيجابي نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية والمبادرات وبعض القرارات التي قام بها البنك المركزي المصري.



وأضاف "السويركي"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه كان من نتائج القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري ثبات وتحسن التصنيف الائتماني المصري؛ خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا جعلت اقتصاديات كثيرة تم انخفاضها لعدد من الدول الكبيرة، في حين أن مصر حافظت على التصنيف الائتماني.



وتابع: "مصر تُعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حققت نموًا بمعدل إيجابي؛ رغم أن جميع الدول حققت معدل نمو سلبي وتراجع اقتصادي؛ مما أدى إلى تحسن سعر العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية؛ مما أدى إلى تحسن الجنيه المصري وتقويته على عكس أسواق كثيرة لديها مشكلة في سعر الصرف.

