مصادر: فريق طبي تابع لنادي ليفربول يصل الغردقة غداً لمتابعة "محمد صلاح"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر، إنه سيتم إجراء مسحة PCR للاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بعد أربعة أيام آخر مسحة والتي ثبت إيجابيتها وإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أن من المنتظر وصول فريقا طبيا يتبع نادي ليفربول غدًا إلى الغردقة على متن طائرة، لإجراء كشف طبي وفحص كامل للاعب الدولي، محمد صلاح وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.


كان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، قد أعلن في تصريحات صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

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