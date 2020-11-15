سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق جيرفينيو 3 سنوات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، الصفقة الحادية عشر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين الذين طلبهم هيثم شعبان المدير الفني للفريق، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.


وأكد النادي أنه تم التعاقد مع الإيفواري كوامي ألفونسو وشهرته "فونسينيو"، حيث وقع اللاعب مساء اليوم على عقود ممتدة لثلاثة مواسم، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة.


ويبلغ فونسينيو من العمر 24 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1996، ويلعب في مركز الجناح المهاجم، ولعب من قبل لأندية باماكو المالي وأسيك ميموزا الإيفواري، وهو الشقيق الأصغر للنجم الإيفواري جيرفينيو.


وكانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أعلنت على مدار يومين ضم 10 صفقات جديدة، هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

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