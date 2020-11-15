جمهورية شبين يفوز على الفيوم بثلاثية ودياً





أحرز ثلاثية الجمهورية طلبه محمد، من ركلة جزاء وأكرم عبدربه وصلاح فتحي، وسجل هدفي أحمد زكي من ركلة جزاء، وأدهم حسن.





وأختتم جمهورية شبين معسكرة عقب اللقاء، على أن يعود إلى المنوفية عصر الإثنين، قبل الحصول على راحه 24 ساعة، ويستكمل فترة الإعداد على ملعبة بشبين يوم الأربعاء المقبل.





وخاض الجمهورية 3 مباريات في معسكره بالفيوم، حيث خسر من بني سويف 0-2 وتعادل مع الترسانة 1-1 وتغلب على الفيوم 3-2.





نجح فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاته،في تحقيق الفوز على حساب فريق الفيوم، بنتيجة 3-2 خلال المباراة الودية التي أقيمت الأحد بملعب الأسيوطي سبورت، استعداداً للقسم الثاني .