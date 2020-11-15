ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني وضع خطة من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ولم يصل النجم الفرنسي إلى اتفاق مع النادي الباريسي بشأن تجديد عقده حتى الآن.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضًا لمبابي تبلغ قيمته 161 مليون إسترليني في حالة رفض النجم الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد واثق من قدرته المالية على حسم الصفقة لا سيما عقب إعادة هيكلة الفريق الأول.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن الملكي قام بتوفير مبلغ 33 مليون يورو من الرواتب عقب رحيل كل من الكولومبي خيمس رودريجيز إلى إيفرتون الإنجليزي والويلزي جاريث بيل إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الحالي.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد حصل أيضًا على مبلغ 27 مليون إسترليني من بيع سيرجيو ريجيلون إلى توتنهام الإنجليزي و36 مليونًا عقب رحيل المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان الإيطالي.


ونوهت الصحيفة البريطانية أن مسئولي ريال مدريد يخشون فقط موافقة مبابي على عرض التجديد لأن ذلك يعني ارتفاع الشروط المالية لرحيله عن باريس سان جيرمان.

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