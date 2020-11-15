اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "هيحصل زيادة في أعداد المصابين.. وجاهزين لأي احتمالات"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن الحل الوحيد للتعامل مع فيروس كورونا هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحًا: "مفيش منها ممر، نتعلم من الفنانة نشوى مصطفى أو أي حد آخر، عدم الالتزام سيؤدي إلى الإصابة".

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أنه يجب على المواطنين طلب النصيحة الطبية عند حدوث أي عرض، والبعد عن التزاحم لكي يحمي المواطنين أنفسهم وبلدهم من العدوى.

وتابع: "هيحصل زيادة في الأعداد، لكن أتوقع إننا منوصلش لأرقام شهري يونيو ويوليو، وجاهزين لأي احتمالات والمصريون من سيحمون بلدهم، ويجب الالتزام بالاشتراطات الاحترازية واللي مشواره ضروري مينزلش".


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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