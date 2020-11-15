زوجة سفاح الجيزة: ممثل بارع لم يجعلني أشك فيه لحظة واحدة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السيدة مي، زوجة سفاح الجيزة، إنه تم القبض على سفاح الجيزة بعد نزوله من شقتها، لافتة إلى أن متزوجين منذ شهر يوليو لعام 2019، وأنها حملت 3 مرات وكان يضع لها سموم في بعض الأطعمة لإجهاضها.

وأضافت السيدة مي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن تقدم لخطبتي على أساس أنه مهندس كهرباء يعمل في السعودية ولديه مكتب، وجعلنا نتحدث مع أحد أقاربه المقيمين في السعودية.

وتابعت: لم أشك لحظة واحدة في شخصيته ولم أتخيل كل هذه الجرائم، وبعد القبض عليه جاءت لي السكرتيرة الخاصة به وقدمت لي 3 بطاقات بأسماء مختلفة، وبعدها اكتشفت انني تزوجت نصاب.

وأردفت: أنه كان شخص غامض، وكان يشعر من أمامه بأنه شخص خير ولا يترك فرضا للصلاة، إلى أن اكتشفت أنه على علاقات نسائية من خلال رؤيتها لبعض الرسائل الموجودة على هاتفه، لافتة إلى أنها تعرفت عليها من خلال إحدى جيرانهم.

وأكدت أن سفاح الجيزة ممثل بارع لم يجعلها تشك فيه للحظة واحدة، ولم يوافق على المأذون الذي أتى به والدها، وأصر على أن يكون المأذون من طرفه.

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