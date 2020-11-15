تشديدات أمنية وسرية حول موقع إقامة اللاعب الدولي "محمد صلاح" بالجونة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تشديدات أمنية ووقائية يشهدها منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، من مسؤولي أمن منتجع الجونة بالغردقة، فور وصول اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، إلى منتجع الجونة لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفلل على البحر مباشرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي وذلك بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.


ورفض مسؤولو منتجع الجونة تحديد موقع ومكان الإقامة ومدة الإقامة، فيما كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر بمتابعة حالة اللاعب محمد صلاح واخذ العينة الثالثة لفحصها وبيان استمرار إصابة اللاعب وإيجابية العينة من عدمها.

كان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، قد أعلن في تصريحات صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

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