هولندا تفوز على البوسنة والهرسك بثلاثية بدوري أمم أوروبا

خسر منتخب البوسنة والهرسك أمام مضيفه المنتخب الهولندي 1 / 3 اليوم الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى وهبط رسميا إلى دوري القسم الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.





وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقتين السادسة و13.





وفي الشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 56، ثم سجل إسماعيل بريفلجاك هجد المنتخب البوسني في الدقيقة 63.





ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ثمان نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع ليهبط رسميا إلى دوري القسم الثاني، بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة السادسة الأخيرة



