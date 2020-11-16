لليوم الثاني.. الأرصاد تكشف سقوط الأمطار على هذه المناطق

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الأحد، عن استمرار فرص سقوط الأمطار لليوم الثاني على مدن السواحل الشمالية والدلتا ومناطق من شمال سيناء، مشيرا إلى سقوط أمطار خفيفة علي القاهرة مع استمرار نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية وسيدي عبدالرحمن والضبعة ومطروح والسلوم ورشيد وبورسعيد ودمياط وكفرالشيخ والبحيرة.

وتابعت الهيئة: "تكون فرص سقوط الأمطار اليوم خفيفة على القاهرة بنسبة 40%، كما تتواجد أيضًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من وسط سيناء".

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية، وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق سقوط الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الأحد، عن حالة الطقس الاثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتاثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الاثنين يسود طقس لطيف على أغلب البلاد فيما يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بار علي أغلب البلاد بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة أمطار خفيفة 30% الوجه البحري، وأمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من "مطروح-الإسكندرية- دمياط-العريش-رشيد-بورسعيد"، كما تكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس تؤدي الي اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 23 لعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.

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