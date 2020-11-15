محافظ الدقهلية يكشف حقيقة سقوط الثلوج.. وموجة الطقس السيء بالمحافظة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أيمن مختار، محافظة الدقهلية، تفاصيل موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة ولاسيما في مركزي المنصورة وبلقاس، موضحًا حقيقة سقوط الثلوج.

وقال "مختار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، إن موجة الطقس السيء أول مرة تشهدها المحافظة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه تم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، موضحًا أن التحذير من هيئة الأرصاد الجوية لم تشير إلى أنها ستكون بهذه الشدة ولكن تم التعامل معها.

وتابع "الحمد لله هذه الموجة عديت على الخير، وحالة الطقس اليوم كان أفضل بكثير و90% من شوارع المنصورة تم تجفيف المياه منها باستثناء 10% من شوارع الجاري العمل لشفط المياه منها".

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن أغلب الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئة مادية نتيجة سقوط بعض الشجر وأعمدة الكهرباء وأحد أبراج الحمام وكان فيه شخص مسن يبلغ 72 عامًا توفي من جراء سقوط البرج.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن من أجل تقديم إعانة لأسرة المتوفى، في الوقت الذي سيتم تعويض أصحاب السيارات من شركات التأمين المؤمنين بها.

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.

وأضافت أن العالم كله تأثر بتغيرات مناخية، ومنها مصر، حيث أصبح معتادا أن نشهد تساقط حبات البرد مع وجود سحب رعدية، منوهة بأن هذه الظواهر ليست دليلا على أننا سنشهد شتاء مختلف عن الأعوام الماضية، حيث لا يوجد مؤشرات أن الشتاء القادم مختلف، معلقة: "هيكون شتاء عادي جدا".

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