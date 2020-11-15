مكافحة الإرهاب: النمسا تصادر أموالا لتنظيم الإخوان

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:25 م
وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر
وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر
وكالات
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كشف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر عن ضربة قاصمة وجهتها النمسا لقوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، بمصادرة 20 مليون يورو في صورة أصول وأموال سائلة، خلال مداهمة جمعيات وشخصيات مرتبطة بالتنظيم.

 

وأوضح وزير الداخلية أن الأموال المصادرة "مؤشر جديد" على دعم الإخوان للإرهاب، نيهامر تساءل عن هدف وجود100  ألف يورو بحوزة إمام مسجد، وفقا لما أشارت إليه قناة "مداد نيوز".

 

وقال الوزير النمساوي إن فحص شبكة الإخوان استغرق عاما كاملا، وأسفر عن أكثر من مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين، وبعد هجوم فيينا الإرهابي داهمت النمسا 60 جمعية ومؤسسة على صلة بتنظيم الإخوان وحققت مع 70 مشتبه بهم وصادرت الشرطة خلال المداهمات أجهزة إلكترونية ووثائق.

 

وبحسب مكتب المدعي العام النمساوي، يعتقد المحققون أن تنظيم الإخوان على اتصال مع الجماعات الإرهابية، الادعاء العام النمساوي أكد أن الإجراءات ليست موجهة ضد المسلمين، بل تهدف لحماية المسلمين من استغلالهم لنشر أيديولوجيات متطرفة وإرهابية.

 

ولكن باكستان أعربت قبل أشهر عن أملها بخفض حدة العنف في أفغانستان، ورغبتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع كابول فيما تستمر مباحثات السلام بين الأخيرة وطالبان في قطر للتوصل لوقف لإطلاق النار.

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