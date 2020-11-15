ترتيب مجموعة مصر.. بعد فوز جزر القمر على كينيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح منتخب جزر القمر في الفوز على نظيره المنتخب الكيبني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة لتصفيات أمم إفريقيا.

 

 تقدم لجزر القمر ألفاردو بن محمد فى الدقيقة 22، وأدرك كليف نيكايا التعادل لكينيا، فى الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وفى الشوط الثانى، أعاد فاز ماتوير التقدم لجزر القمر فى الدقيقة 49 من زمن المباراة.

 

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أمم إفريقيا بعد فوز جزر القمر على كينيا

 

1-   جزر القمر على قمة المجموعة برصيد 8 نقاط

 

2-   مصر فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط

 

3-   كينيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

 

4-   توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

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